AP: Російське судно з вкраденим українським зерном прибуло до Сирії

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Lutz Wernitz / Unsplash

Російське вантажне судно SV Konstantin з викраденим українським зерном, прибуло до порту Тартус в Сирії.

Про це пише Associated Press з посиланням на дані супутникових знімків.

Судно вирушило з окупованого росією Криму приблизно 6 липня. Посольство України в Лівані заявило агентству, що це судно перевозить вкрадену пшеницю, яку завантажили у Севастополі.

Корабель пройшов через Босфор і досяг турецького міста Ізмір на узбережжі Егейського моря. Потім судно попрямувало далі в Середземне море вздовж узбережжя Кіпру, перш ніж вимкнути систему автоматичної ідентифікації в неділю. Кораблі повинні тримати свої трекери увімкненими, але судна, які бажають приховати свої переміщення, часто вимикають їх. Ті, хто прямує до сирійських портів, роблять це регулярно, пише Associated Press.

Супутникові зображення, проаналізовані AP, показують, що SV Konstantin перебував біля Тартуса у вівторок і середу.

«На борту цього судна знаходиться зерно, яке було викрадене та незаконно перевезене російською окупаційною владою зі сховищ, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях», — повідомили в українському посольстві.