СБУ затримала мешканця Сумської області, який провів до околиць Києва понад 120 одиниць техніки росіян

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СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила російського агента, який у перші дні війни провів із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.

Про це СБУ повідомила 18 серпня.

Зрадник — мешканець Сумської області, якого завербували спецслужби росії. З перших днів тимчасової окупації регіону він почав активно співпрацювати з росіянами та запропонував стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. Після звільнення Сумщини чоловік продовжив співпрацювати з фсб і виконував завдання — збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння українських військових у регіоні.

Під час обшуків вдома у чоловіка знайшли та вилучили компʼютер і мобільні телефони з доказами комунікації з російськими кураторами.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, його заарештували.