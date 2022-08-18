Президент Палестини звинуватив ізраїльтян у «50 Голокостах». Офіс намагався виправдати його, але Аббасу довелося вибачитися

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CNN

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас 16 серпня заявив, що Ізраїль спричинив «50 Голокостів» проти палестинців. Це викликало обурення світових лідерів. Офіс палестинського лідера намагався виправдати його.

Про це пише CNN.

«Із 1947 року до сьогодні Ізраїль вчинив 50 масових убивств у палестинських селах і містах. 50 масових вбивств, 50 Голокостів, і до сьогодні щодня є жертви, убиті ізраїльськими військовими», — сказав Аббас арабською мовою, стоячи поруч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем на пресконференції в Берліні.

Журналіст запитав палестинського лідера, чи вибачиться він за різанину на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені. Тоді членів ізраїльської команди взяли у полон озброєні палестинці, які на той час входили до групи, що відкололася від партії Аббаса. Унаслідок збройного протистояння тоді загинули 11 ізраїльських спортсменів і тренерів, а також один німецький поліцейський. У вересні цього року виповнюється 50 років з дня теракту в Мюнхені.

Олаф Шольц не відразу відреагував на слова Аббаса. Пізніше канцлер висловився у Twitter.

«Я глибоко обурений заявами президента Палестини Махмуда Аббаса. Особливо для нас, німців, будь-яка релятивізація Голокосту є нестерпною та неприйнятною. Я засуджую будь-які спроби заперечити злочини Голокосту», — написав він.

«Те, що президент Аббас сказав у Берліні про «50 Голокостів», є неправильним і неприйнятним. Німеччина ніколи не підтримуватиме будь-які спроби заперечити особливий вимір злочинів Голокосту», — зазначив посол Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт.

Ізраїльські лідери теж засудили слова палестинського президента.

«Звинувачення Махмудом Аббасом Ізраїлю у скоєнні «50 Голокостів», коли він перебував на німецькій землі, є не лише моральною ганьбою, але й жахливою брехнею. Шість мільйонів євреїв були вбиті під час Голокосту, зокрема півтора мільйона єврейських дітей. Історія ніколи не пробачить йому», — написав премʼєр-міністр Яїр Лапід у Twitter.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц назвав слова Аббаса «підлими та фальшивими» і додав, що його заява є спробою спотворити та переписати історію.

Світові діячі також розкритикували цю заяву Аббаса. Спеціальний представник Державного департаменту США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом, посол Дебора Е. Ліпштадт охарактеризувала її як «неприйнятну», додавши, що «викривлення Голокосту може мати небезпечні наслідки та розпалювати антисемітизм».

Офіс Аббаса намагався пояснити його коментарі.

«Президент Махмуд Аббас знову підтверджує, що Голокост є найжахливішим злочином, який мав місце в сучасній історії людства», — йдеться в заяві його офісу.

Там зазначили, що відповідь президента Палестини «не мала на меті заперечити специфіку Голокосту, який був скоєний у минулому столітті та засуджується найрішучішим чином».

«Те, що мається на увазі під злочинами, про які [...] говорив Аббас, — це різанина, вчинена проти палестинського народу з часів Накби ізраїльськими силами, злочини, які не припинилися донині», — підсумували в заяві.

Це не перший раз, коли Аббас робить зауваження, які вважаються антисемітськими. Коли палестинський лідер був докторантом у Радянському Союзі у 1980-х роках, він написав дисертацію, у якій йшлося про таємні відносини між нацистами і ранніми прихильниками єврейської держави. У 2018 році його заяви знов викликали проблеми. Тоді Аббас сказав, що євреї, які живуть в Європі, страждали з ХІ століття «не через свою релігію, а через професію».

«Отже, єврейське питання, яке поширилося проти євреїв по всій Європі, було не через їхню релігію, а через лихварство та банки», – сказав він під час вступної промови в Палестинській національній раді.

Пізніше через масове обурення Аббас вибачився за свої коментарі та заявив, що засуджував антисемітизм і назвав Голокост «найгіршим злочином в історії».