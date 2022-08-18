У Венеції двох туристів оштрафували за серфінг на Гранд-каналі. Мер назвав їх «зухвалими ідіотами»

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Двоє людей займалися серфінгом на Гранд-каналі у Венеції. Вони отримали штраф, а мер міста Луїджі Бруньяро назвав їх «зухвалими ідіотами».

Про це пише CNN.

Гранд-канал — обʼєкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він оточений історичними будівлями і є головною магістраллю Венеції. Камера зафіксувала туристів, коли вони каталися каналом на eFoils — електричних дошках для серфінгу, які піднімаються з води на підводних крилах.

На відео, які зняли місцеві мешканці, серфери ухилялися від вапоретто [водного автобуса] і таксі під мостом Ріальто, а також проносилися повз базиліку Салюте. Коли чоловіки опинилися під мостом Академії, один з них упав із дошки, але продовжував знімати на телефон свого супутника.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро опублікував у Twitter відео з серфінгістами, назвавши їх «двома зухвалими ідіотами, які знущаються над містом». Він запропонував безкоштовну вечерю кожному, хто зможе впізнати цих людей.

Пізніше міський голова написав, що порушників ідентифікували.

«Якщо говорити про двох «героїв» цього ранку, то ми їх ідентифікували! Дві дошки для серфінгу конфісковані, і незабаром... винні будуть у наших руках», — зазначив мер.

Згодом місцева газета Il Gazzettino повідомила, що чоловіків затримали. Дві дошки вартістю близько €25 000 конфіскували через те, що вони не були застраховані. Кожний серфер сплатив штраф €1 500 за те, що загрожував навігації на каналі. На них також склали ордер про антигромадську поведінку та вигнали з міста.

Влада міста доручила юристам розпочати справу проти цих туристів за завдання шкоди іміджу Венеції. Також готують звернення до консульств тих країн, звідки приїхали порушники.