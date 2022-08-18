Депутат Європарламенту просить Єврокомісію заборонити екстрадицію до росії
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
European Parliament
Депутат Європарламенту від Болгарії Радан Канев 17 серпня закликав Європейську комісію надати чітку рекомендацію державам-членам ЄС припинити всі процедури з екстрадиції російських громадян з Європейського Союзу до росії.
Про це пише Euractiv.
Канев хоче запобігти екстрадиції до рф Олексія Алчина — громадянина росії, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні. Після рішення болгарського суду його, ймовірно, екстрадують до країни походження.
«Усі гарантії, які надає російська федерація з питань прав людини, є не що інше, як порожні декларації, і будь-якому громадянину росії, який бере участь у відкритій антивоєнній та опозиційній діяльності, не тільки загрожують тортури, приниження та нелюдське поводження, але навіть розправа — ефективний, якщо не офіційно оголошений, смертний вирок», — написав Канев у листі до президента Європарламенту Роберта Мецоли.
Євродепутат закликав Комісію видати чітку рекомендацію всім державам-членам призупинити всі незавершені та майбутні процедури екстрадиції громадян росії, особливо у випадках, коли ці громадяни виступають проти режиму кремля.
Радан Канев зараз збирає підписи за цю ініціативу серед євродепутатів.
- Росія просила екстрадувати Олексія Алчина на батьківщину для розслідування податкового шахрайства. Алчин і його дружина Ольга Гюрова впевнені, що російський запит є політично мотивованим.