Україна має достатню кількість полонених для обміну з рф

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Anatolii Stepanov / Getty Images

Україна має достатній обмінний фонд для обміну полоненими, але росія має низький інтерес до деяких груп військовополонених, які воювали проти України, і не бажає обмінювати їх.

Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомив в ефірі національного телемарафону.

«Можемо констатувати: щодо певних груп своїх же представників і російських військовополонених рф має невисокий інтерес. Якщо ми говоримо про мобілізованих і військових із тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини, то до них найнижчий інтерес. Це ми бачимо на різних щаблях ставлення: від того, що вони найгірше навчені, вони у прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені та з найгіршою зброєю, до питання обміну», — сказав Андрій Юсов, коментуючи інформацію про те, що країна-окупант «ділить на сорти» своїх військовополонених.

Незважаючи на це, переговорний процес щодо питання обміну триває.

«Росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так. Робота над поверненням українських захисників триває, і чекаємо на новини. Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україні достатні. Окрім того, він постійно поновлюється», — додав представник розвідки.

За його словами, обмінний фонд — це дуже складна, багаторівнева і нелінійна річ, оскільки ідеться не тільки про кількість полонених.

«Конкретику не будемо обговорювати, але повірте, що і координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, і відповідні робочі групи роблять усе можливе і використовують усі інструменти для того, щоб повернути наших захисників», — зазначив Андрій Юсов.