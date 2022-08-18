В Індії тіло зниклого солдата знайшли на льодовику через 38 років

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Associated Press

Тіло солдата індійської армії знайшли через 38 років після того, як він зник безвісти на льодовику в найвищій точці на кордоні між Індією та Пакистаном у Кашмірі.

Про це пише Associated Press.

У травні 1984 року цей військовий та 17 його колег перебували на льодовику Сіачен, який розташований на хребті Каракорум у регіоні Ладакх у Кашмірі. Там на них зійшла лавина.

Тоді тіла 13 солдатів знайшли, а пʼятеро вважалися зниклими безвісти.

Група солдатів у понеділок, 15 серпня, знайшла на льодовику людські останки з ідентифікаційним жетоном. Він належав Чандрі Шекхару — солдату, який зник безвісти 38 років тому.

Шекхар служив у військовому підрозділі Індії, який зайняв льодовик завдовжки 76 кілометрів у 1984 році під час запеклих боїв з армією Пакистану. Цей льодовик вважається найвищим у світі полем битви. Він був безлюдним до того, як туди перемістилися індійські війська.

Індія та Пакистан розмістили війська на висоті до 6 700 метрів. Вони вели періодичні бої на льодовику, але відомо, що більшість індійських іа пакистанських військових загинули від виснажливих умов, а не від ворожого вогню.

У середу, 17 серпня, тіло Шекхара доставили в його рідне село на півночі штату Уттаракханд. Його поховали з військовими почестями.