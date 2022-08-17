«Динамо» програло «Бенфіці» у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів

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Flickr / Alberto Sánchez Fernández

Київське «Динамо» поступилося португальській «Бенфіці» з рахунком 0:2 у першому матчі плей-оф кваліфікації до групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.

Гра відбувалася у Лодзі (Польща).

Голи забили Жилберто (9 хвилина) та Рамуш (37 хвилина). Матч-відповідь відбудеться у Лісабоні 23 серпня. Переможець цієї пари вийде в груповий етап Ліги чемпіонів.

У попередніх раундах кияни здолали турецький «Фенербахче» (0:0, 2:1) та австрійський «Штурм» (1:0, 2:1).