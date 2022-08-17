У Держкіно запевняють, що не ліквідовують Довженко-Центр — лише заберуть частину функцій, і нікого не звільнятимуть
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Michel Catalisano / Unsplash
У Державному агентстві України з питань кіно заявили, що не ліквідовують Довженко-Центр, а лише заберуть у підприємства частину функцій. Під час реорганізації створять три окремих підприємства.
Про це пише пресслужба Держкіно.
Там зазначили, що із Довженко-Центру виділять окреме держпідприємство «Українська анімаційна студія». У Держкіно нагадали, що анімаційну студію передали центру у 2019 році, і з того часу там не займаються цим питанням.
Також у Довженко-Центру заберуть функції щодо архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів, створених коштом держави, а також фільмокопій фільмів, створених за приватні кошти.
«Всі інші функції та завдання, передбачені Статутом ДП «Національний центр Олександра Довженка», залишаються за Центром. Це дозволить ДП «Національний центр Олександра Довженка» приділити більшу увагу розвитку музейної справи та кінокультури, організації різноманітних івентів для її збагачення та поширення», — вважають у Держкіно.
Крім того, в Агентстві наголосили, що під час реорганізації підприємства закон забороняє звільняти працівників. Тому всім їм запропонують місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі.
- 17 серпня Національний центр Олександра Довженка заявив, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію, який, по суті, означає ліквідацію установи.
- Довженко-Центр вивели зі сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики та передали Держкіно за рішенням Кабміну наприкінці січня 2022 року. Тоді в Центрі заявили, що їм не озвучили перспективи та не врахували думку колективу.
- До цього у 2021 році Центр мав проблеми з фінансуванням і протиріччя з Держкіно. Тоді ж лунали заяви, що переведення Центру до сфери управління Держкіно буде вкрай негативним рішенням.