У Держкіно запевняють, що не ліквідовують Довженко-Центр — лише заберуть частину функцій, і нікого не звільнятимуть

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У Державному агентстві України з питань кіно заявили, що не ліквідовують Довженко-Центр, а лише заберуть у підприємства частину функцій. Під час реорганізації створять три окремих підприємства.

Про це пише пресслужба Держкіно.

Там зазначили, що із Довженко-Центру виділять окреме держпідприємство «Українська анімаційна студія». У Держкіно нагадали, що анімаційну студію передали центру у 2019 році, і з того часу там не займаються цим питанням.

Також у Довженко-Центру заберуть функції щодо архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів, створених коштом держави, а також фільмокопій фільмів, створених за приватні кошти.

«Всі інші функції та завдання, передбачені Статутом ДП «Національний центр Олександра Довженка», залишаються за Центром. Це дозволить ДП «Національний центр Олександра Довженка» приділити більшу увагу розвитку музейної справи та кінокультури, організації різноманітних івентів для її збагачення та поширення», — вважають у Держкіно.

Крім того, в Агентстві наголосили, що під час реорганізації підприємства закон забороняє звільняти працівників. Тому всім їм запропонують місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі.