Airbnb тестує нову перевірку користувачів, щоб запобігти вечіркам в орендованому житлі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Open Grid Scheduler / Flickr
Компанія Airbnb тестує спеціальну перевірку користувачів для того, щоб унеможливити проведення вечірок в орендованому житлі. Наразі таку функцію перевіряють у США та Канаді.
Про це пише пресслужба компанії.
Нова функція перевірятиме історію користувача, відстань від орендованого житла до власного, дати оренди та багато інших факторів.
«Основна мета — спробувати зменшити здатність зловмисників влаштовувати несанкціоновані вечірки, які негативно впливають на наших господарів, сусідів та спільноти, яким ми служимо», — зазначають у компанії.
Відповідну технологію вже випробували в Австралії, і вона виявилася ефективною — кількість непогоджених із власником майна вечірок скоротилася на 35%.
- 29 червня сервіс оренди житла Airbnb повідомив, що назавжди заборонив вечірки та інші домашні заходи на своїй платформі — після того як ця заборона під час пандемії виявилась популярною серед господарів.
- Компанія почала вводити обмеження на вечірки у 2019 році. Вона заборонила вечірки з відкритим запрошенням та так звані «будинки для хронічних вечірок», які заважали сусідам. Під час пандемії Airbnb запровадив безстрокову заборону проведення вечірок «на користь громадського здоровʼя». Минулого року понад 6 600 гостей усунули від використання платформи за порушення правил.