Airbnb тестує нову перевірку користувачів, щоб запобігти вечіркам в орендованому житлі

Новини

Open Grid Scheduler / Flickr

Компанія Airbnb тестує спеціальну перевірку користувачів для того, щоб унеможливити проведення вечірок в орендованому житлі. Наразі таку функцію перевіряють у США та Канаді.

Про це пише пресслужба компанії.

Нова функція перевірятиме історію користувача, відстань від орендованого житла до власного, дати оренди та багато інших факторів.

«Основна мета — спробувати зменшити здатність зловмисників влаштовувати несанкціоновані вечірки, які негативно впливають на наших господарів, сусідів та спільноти, яким ми служимо», — зазначають у компанії.

Відповідну технологію вже випробували в Австралії, і вона виявилася ефективною — кількість непогоджених із власником майна вечірок скоротилася на 35%.