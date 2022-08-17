РИА: Новим командувачем чорноморського флоту призначили віктора соколова

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Командувачем чорноморського флоту призначили віцеадмірала віктора соколова, він зараз «приймає справи».

Про це 17 серпня повідомило російське державне пропагандистське агентство РИА.

«Наказ був головкома про його призначення. Членам військової ради пройшло подання. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у звʼязку із запровадженням у місті «жовтого» рівня терористичної небезпеки», — сказав співрозмовник РИА.

Ще одне джерело видання повідомило, що «в умовах спецоперації ніхто не зобовʼязаний публічно повідомляти про такі призначення». У чорноморському флоті дійсно офіційно цю інформацію наразі не коментують.