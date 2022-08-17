«Укргідроенерго»: Каховська ГЕС працює 30—40% потужності. Чи працюватиме вона зимою — наразі невідомо

Новини

Укргідроенерго

Зараз Каховська гідроелектростанція працює трьома агрегатами з шести — це 30—40% потужності. Як вона буде працювати зимою — наразі невідомо.

Про це генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота розповів в інтервʼю Forbes.

Окупована росіянами Каховська ГЕС працює рівним графіком тільки в денні часи: з восьмої ранку до десятої вечора. Станція не бере участі в балансуванні системи. Також туди неможливо доставити запчастини, щоб провести ремонти та підготувати ГЕС до осінньо-зимового періоду.

«Станція може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність, нее буде обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання», — зазначив Ігор Сирота.

За його словами, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Не буде ні прориву дамби, ні обміління, а вода йтиме через водозливну греблю.