МЗС України просить Німеччину відреагувати на російську пропаганду в публікаціях Deutsche Welle

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Wikipedia / Christian Wolf

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав уряд Німеччини відреагувати на просування наративів кремлівської пропаганди російської служби німецької медіакомпанії Deutsche Welle.

Про це він написав у Facebook.

Ніколенко опублікував скриншоти матеріалів Deutsche Welle з маніпулятивними твердженнями та наративами російських політиків і пропагандистів.

В одній із публікацій був заклик визнати «Україну терористичною державою».

В іншій публікації німецького оглядача Петера Штурма стверджувалося, що «один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС».

В інших публікаціях йшлося, що «заборона на вʼїзд росіян на Захід не допоможе перемогти путіна». Також російська служба DW писала про порівняння у соцмережах росіян Зеленського та першої леді з Гітлером і Євою Браун.

Ніколенко нагадав, що DW — це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.

«Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин і наслідків агресії росії проти України. Ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW», — написав речник МЗС.