У Британії інфляція сягнула 40-річного максимуму

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Carl Court / Staff

У Великій Британії в липні інфляція підскочила до 10,1%, що стало найщим рівнем з лютого 1982 року. Зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося порівняно з червнем (9,4%).

Про це пише Reuters з посиланням на офіційні дані.

При цьому, ріст інфляції перевищив усі прогнози опитаних Reuters економістів, які очікували зростання інфляції до 9,8% у липні.

Перед цим Банк Англії підвищив ключову процентну ставку на 0,5% до 1,75% — це перше підвищення на піввідсотка з 1995 року. Центробанк прогнозує, що інфляція досягне піку на рівні 13,3% в жовтні, коли вкотре зростуть регульовані ціни на енергоносії для домашніх господарств.

Міністр фінансів Надхім Захаві заявив, що контроль над інфляцією є головним пріоритетом його роботи.

За даними Банку Англії, зростання цін на енергоносії в Європі після вторгнення росії в Україну є основним чинником інфляції і, ймовірно, приведе Велику Британію до тривалої, хоча і неглибокої рецесії в кінці цього року.