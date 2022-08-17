У Британії інфляція сягнула 40-річного максимуму
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Carl Court / Staff
У Великій Британії в липні інфляція підскочила до 10,1%, що стало найщим рівнем з лютого 1982 року. Зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося порівняно з червнем (9,4%).
Про це пише Reuters з посиланням на офіційні дані.
При цьому, ріст інфляції перевищив усі прогнози опитаних Reuters економістів, які очікували зростання інфляції до 9,8% у липні.
Перед цим Банк Англії підвищив ключову процентну ставку на 0,5% до 1,75% — це перше підвищення на піввідсотка з 1995 року. Центробанк прогнозує, що інфляція досягне піку на рівні 13,3% в жовтні, коли вкотре зростуть регульовані ціни на енергоносії для домашніх господарств.
Міністр фінансів Надхім Захаві заявив, що контроль над інфляцією є головним пріоритетом його роботи.
За даними Банку Англії, зростання цін на енергоносії в Європі після вторгнення росії в Україну є основним чинником інфляції і, ймовірно, приведе Велику Британію до тривалої, хоча і неглибокої рецесії в кінці цього року.
- Економіка Німеччини до 2030 року втратить понад €260 мільярдів доданої вартості через російське вторгнення та високі ціни на енергоносії. Про це йдеться в дослідженні Інституту досліджень зайнятості (IAB), пише Reuters.