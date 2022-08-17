Monobank майже вдвічі збільшив тариф на зняття готівки

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З 1 вересня 2022 року банк Monobank підіймає тариф на зняття готівки з 0,5 до 0,9%.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін», — написав Гороховський.

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