Monobank майже вдвічі збільшив тариф на зняття готівки
- Автор:
- Софія Телішевська
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З 1 вересня 2022 року банк Monobank підіймає тариф на зняття готівки з 0,5 до 0,9%.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
«Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін», — написав Гороховський.
- Monobank у першому кварталі 2022 року прозвітував про збиток у 109,6 мільйона гривень, а у березні банк втратив 548,2 мільйона.
- Від 29 квітня клієнти віртуального банку купили понад 230 тисяч військових облігацій майже на 230 мільйонів гривень.