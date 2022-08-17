Кабмін дозволив командирам посвідчувати заповіти військових

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Кабінет Міністрів України своєю постановою дозволив командирам посвідчувати заповіти військових. Раніше це могли робити тільки нотаріуси.

Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції.

В умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та інших бійців Сил оборони України зможуть не тільки нотаріуси. Таке право отримали також начальники цих формувань та інші уповноважені командирами люди.

Після посвідчення уповноважені мають надіслати заповіт через Генштаб, Міністерство оборони або інший державний орган до Міністерства юстиції. Мінʼюст протягом двох робочих днів має передати документ нотаріусам, які зареєструють заповіт у Спадковому реєстрі протягом трьох робочих днів після отримання.