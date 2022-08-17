Заробітчани за пів року перерахували в Україну майже $6,5 мільярда

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Giorgio Trovato / Unsplash

За перше півріччя заробітчани перерахували в Україну $6,46 млрд. Це на 6,2% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє проєкт «Ціна держави» з посиланням на дані НБУ.

Експерти вважають, що в другій половині року перекази зростатимуть швидшими темпами.

Обсяг переказів суттєво просів за перші чотири місяці цього року. Фіксувалось падіння переказів офіційними каналами. Водночас рівень переказів через неформальні канали залишався сталим.

Проте вже в червні обсяг приватних переказів сягнув $1,23 млрд. Це на 1,2% більше, ніж було в червні 2021 року.

Експерти проєкту прогнозують, що загальна річна сума переказів становитиме близько $13-14 млрд., натомість в НБУ дають консервативніший прогноз — $12,6 млрд.

Наголошується, що швидке зростання чисельності вимушених мігрантів за кордоном призвело до значних обсягів відтоку валюти із країни. Водночас перекази від трудових мігрантів до України залишаються стабільними та забезпечують надходження валюти до України.

Економісти наголошують, що надходжень від трудових мігрантів, як і загального обсягу міжнародної допомоги, недостатньо для компенсації відтоку валюти з країни.