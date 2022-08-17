Ілон Маск заявив про намір купити клуб Манчестер Юнайтед. Bloomberg вважає це жартом

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Найбагатша людина світу Ілон Маск написав у себе в Twitter, що має намір придбати футбольний клуб Манчестер Юнайтед.

«Також я купую Манчестер Юнайтед, ласкаво прошу», – написав Маск.

Одразу після цього він повідомив, що підтримує ліву половину Республіканської партії та праву половину демократів.

Видання Bloomberg вважає, що Маск пожартував, нагадавши, що мільярдер часто використовує Twitter, щоб тролити ЗМІ.