Ілон Маск заявив про намір купити клуб Манчестер Юнайтед. Bloomberg вважає це жартом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Найбагатша людина світу Ілон Маск написав у себе в Twitter, що має намір придбати футбольний клуб Манчестер Юнайтед.
«Також я купую Манчестер Юнайтед, ласкаво прошу», – написав Маск.
Одразу після цього він повідомив, що підтримує ліву половину Республіканської партії та праву половину демократів.
Видання Bloomberg вважає, що Маск пожартував, нагадавши, що мільярдер часто використовує Twitter, щоб тролити ЗМІ.
- «Манчестер Юнайтед» — один із найуспішніших англійських клубів за кількістю трофеїв за всю історію, а за останні 20 років — найуспішніший клуб в Англії. Команда виграла 38 значних кубків з жовтня 1986 року, коли команду очолив Сер Алекс Фергюсон.