Що у світі писали про війну в Україні 16 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Сьогодні в огляді один матеріал ― ексклюзивна детальна історія від The Washington Post про події, які передували широкомасштабному вторгненню 24 лютого. Статтю написано на основі понад 40 інтервʼю з високопосадовцями ЄС, НАТО і України. Видання також зверталося до кремля, але звідти відповідей не отримало. Виклад подій у матеріалі відбувається в хронологічному порядку, починаючи від жовтня 2021 року і закінчуючи ранком 24 лютого, коли напад почався. Доповідь структурована у 14 розділів, кожен з яких описує, як зміцнювалася впевненість сторін у тому, що кремль нападе.

Розвідка США пильно стежила за нагромадженням російських військ уздовж кордонів України, яке почалося навесні 2021 року. У жовтні найвищі чини у державі вже були впевнені, що путін здійснить повномасштабне вторгнення в Україну, пише видання. Відповідно до надзвичайно детальних розвідувальних даних, росія мала наступати з півночі та прагнула оточити Київ зі сходу й заходу, просуваючись на південь ― через простір між Зоною відчуження та болотами довкола Чорнобильської АЕС. Одночасно війська рф мали просунутися з окупованого сходу України та з Криму. Планувалося, що це займе кілька тижнів, після чого росіяни б перегрупувалися й здійснили наступ на захід. У 69-річного путіна лишалося не так багато часу, щоб здійснити цей план, адже Україна впевнено рухалася в бік демократичного розвитку і західної економічної, політичної та культурної орбіти. Отже, у жовтні лідери США були впевнені у планах кремля, і відповідь Байдена була такою: по-перше, направити директора ЦРУ Вільяма Джей Бернса до москви, щоб той попередив про наслідки вторгнення в Україну, а по-друге, заручитися підтримкою союзників по НАТО.

WP детально описує стратегію США і кроки, яких було вжито для допомоги Україні і для розумної протидії рф. Перша розмова з Володимиром Зеленським відбулася невдовзі, у листопаді: з ним зустрівся держсекретар США Ентоні Блінкен, який описує українського лідера як людину серйозну, вдумливу і стоїчну, а їхню розмову — як складну. Зважаючи на попередні загрози з боку рф, Зеленський сприйняв попередження США скептично. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що детальних розвідданих про вторгнення США не передавали аж до моменту, коли до 24 лютого залишалися лічені дні. Кілька американських чиновників сказали виданню, що розвідувальними даними ділилися з самого початку. З одного боку, американці були здивовані скептицизмом українців, з іншого ж українці не розуміли публічних попереджень про війну з боку США без будь-яких деталей, які шкодили економіці України. Видання детально описало стратегію США із широкого розголосу планів про напад рф ― її причини та результати, а також про важке рішення для лідерів України не здіймати паніку серед населення, не вводити обмеження на виведення грошей, не закликати евакуюватися. На думку Володимира Зеленського, паніка означала б поразку: без людей та грошей Україна не змогла би чинити опір. Таку ж логіку президент застосував і до своєї родини, яка лишилася в Україні. На думку Зеленського, деякі заклики евакуюватися від західних союзників мали на меті швидке завершення конфлікту, нехай і ціною поразки України.

Видання пише про недовірливу реакцію лідерів країн ЄС на попередження про плани путіна, особливо з боку Франції та Німеччини. Наприклад, президент Франції Емманюель Макрон сумнівався до останнього і навіть 18 лютого висловлював надії на уникнення кризи. Озираючись назад, пише видання зі слів європейських чиновників, складно було повністю повірити у плани, які були схожі на безумство ― тим більше у плани, про які доповідала розвідка країни, яка лише недавно провалилася в Афганістані.

У матеріалі також ідеться про останні перед 24 лютого бесіди з високопосадовцями рф. 21 січня Блінкен востаннє особисто говорив із сергієм лавровим, міністром закордонних справ рф. Після офіційної зустрічі Блінкен попросив лаврова поговорити наодинці і запитав, чи справді це вторгнення має стосунок до НАТО й «військової загрози для росії», чи все це спричинене навʼязливою ідеєю путіна про те, що Україна ― частина росії. Це питання лавров залишив без відповіді, просто вийшов з кімнати. Схожа розмова відбулася між міністром оборони Великої Британії Беном Уоллесом і сергієм шойгу. На попередження про те, що Україна дасть відсіч і росія зазнає великих страждань, шойгу відповів: «Ми вміємо страждати як ніхто».