Голова Луганської ОВА: На окупованій після 24 лютого території області залишилися близько 350 тисяч людей

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Facebook / Луганська ОДА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на окупованих після 24 лютого територіях області залишилися проживати близько 350 тисяч людей. Приблизно 300 тисяч виїхали.

Про це він розповів в інтервʼю Kyiv Post.

«На тій частині, де проходила активна фаза бойових дій, виїхало понад 300 тисяч населення. Тобто залишилось на території Луганської області десь 350 тисяч людей», — пояснив Гайдай.

Він зазначив, що до війни 2014 року в Луганській області жили 2 млн 258 тисяч громадян. Але тоді росіяни окупували 30% Луганщини, включно з містами Алчевськ, Кадіївка та Луганськ.

Тому з 2014 року кількість населення на підконтрольній Україні частині Луганської області становила 650 тисяч людей, а також 200 тисяч переселенців.