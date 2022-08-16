Україна отримала €200 мільйонів кредиту від Італії. Гроші підуть на зарплати вчителям

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Україна отримала від Італії €200 млн пільгового кредиту. Ці кошти спрямують на зарплати вчителям.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 року).

Отримані кошти підуть на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.