Україна отримала €200 мільйонів кредиту від Італії. Гроші підуть на зарплати вчителям
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Україна отримала від Італії €200 млн пільгового кредиту. Ці кошти спрямують на зарплати вчителям.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 року).
Отримані кошти підуть на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.