Рада закріпила арешт для військовослужбовців за воєнні злочини

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NATO / Flickr

Верховна Рада закріпила тримання під вартою як запобіжний захід до військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Рада проголосувала в другому читанні за відповідний проєкт закону № 7431. Він виключає застосування будь-яких інших запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою. Під заставу підозрювані вийти не зможуть, якщо документ підпише президент.

Крім того, документ передбачає, що термін дії постанови слідчого судді та суду про тримання під вартою або продовження не може перевищувати 30 днів.