Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників вогню. Тепер вони не зможуть вийти під заставу

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада на засіданні 16 липня підтримала зміну процедури запобіжного заходу для корегувальників вогню по українських містах. Тепер ці люди не зможуть вийти під заставу.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Відповідна правка була в законопроєкті 7431, її підтримали 282 народні депутати.

Наразі проти коригувальників порушують справу за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.