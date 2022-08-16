Повітряні сили ЗСУ завдали майже 2 200 ударів по позиціях росіян

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Повітряні сили завдали майже 2 200 ударів по позиціях російських окупантів. Про це під час брифінгу 16 серпня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

«Повітряні сили завдали майже 2 200 ударів по позиціях окупантів. Безумовно, росія використовує таку ж штурмову авіацію. Ворог б’є по півдню та сходу України, по всій лінії фронту. Коли наші захисники мають можливість, вони все збивають. Під ударом лишаються прифронтові міста, де противник може завдавати удару по наших позиціях на гранично малих висотах», — сказав Юрій Гнат.

Перед цим Гнат повідомив, що росія підтягує з середини країни авіаційну техніку. Наразі довкола України близько 430 ворожих літаків, але угруповання вертольотів виросло — близько 360 гелікоптерів.