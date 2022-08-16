У Мінʼюсті пояснили, як визнання росії країною-терористом може нашкодити Україні

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в інтервʼю LIGA.net повідомила, що визнання росії країною-терористом у США унеможливить передачу Україні коштів від конфіскованих російських активів.

«Після ухвалення відповідного документа в США, претендувати на гроші зможуть перш за все американські громадяни, військові та представники уряду. Зʼявляться тисячі позовів від американських громадян, які постраждали від війни рф у Чечні, Грузії, Сирії, Україні — і конфісковані кошти рф мають піти перш за все на задоволення таких позовів», — пояснила вона.

За словами Мудрої, в такій ситуації постає питання, чи рівноцінними будуть моральна справедливість від визнання рф державою-терористом та ці фінансові втрати для нашої країни.

«Тим більше, що визнання рф країною-терористом не несе таких самих наслідків для рф у Європі, а ЄС, судячи з настроїв, ніколи не піде на такий крок. Тому, як юристка, я б краще розглядала варіанти посилення санкцій так, щоб юридичні наслідки від них були аналогічними до статусу країни-спонсора тероризму», — пояснила заступниця міністра.

Мінʼюст підрахував, що в різних юрисдикціях заблоковано $350 млрд коштів центробанку рф. Країни-лідери — США (близько $50 млрд), Франція, Велика Британія, Швейцарія, Німеччина, Японія та Китай.

«Також є майно приватних осіб — російських багатіїв та олігархів. За інформацією з відкритих джерел, у різних країнах їх ще на сотні мільярдів доларів. Але тут уже складніше — загального реєстру з переліком всього заарештованого майна росіян у кожній країні немає, треба дочекатися, щоб країни конфіскували це майно, продали його та передали кошти Україні», — каже чиновниця.

«Ніхто у світі не був готовий до такого цинічного порушення росією міжнародного права, і тому ні Україна, ні інші держави, не мали відповідних правових механізмів, щоб можна було конфісковувати майно, яке належить іншим державам», — додала Ірина Мудра.

Натомість, за її словами, можна накласти другорядні санкції на країни, які допомагають рф обходити санкції, може бути введена повна заборона на поставку обладнання (США досягли), контроль за експортом товарів подвійного призначення (США запровадили), заборона на будь-які транзакції з рф, плюс повний бан усіх російських фінансових інституцій — тут у нас жорсткий конфлікт з Європою.