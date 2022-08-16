Росія тримає довкола України майже 800 одиниць авіатехніки. Угрупування гелікоптерів зросло

Новини

Росія нарощує кількість військових гелікоптерів біля України.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ворог підтягує з середини країни авіаційну техніку. Наразі довкола України близько 430 ворожих літаків, але угруповання вертольотів виросло. Близько 360 гелікоптерів», — сказав він.

На початку лютого, перед вторгненням, довкола України було близько 400 літаків і 250 гелікоптерів. Ігнат додав, що Повітряні сили та сили оборони знищили чимало російської авіації.