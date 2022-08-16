У Латвії також розпочали збір коштів на Bayraktar для України

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У Латвії розпочали збирати кошти на придбання для потреб ЗС України безпілотного літального бойового апарата Bayraktar.

Про це повідомляє Delfi.

Один з ініціаторів збору — музикант Ралфс Ейландс. Він зазначив, що кожен житель Латвії має можливість довести свою підтримку Україні, а також руками українців «передати привіт російським окупантам». Загалом на «латвійський Bayraktar» необхідно зібрати €5 мільйонів, вже зібрали майже €80 тисяч.

Латвія — не перша країна, громадяни якої вирішили висловити свою підтримку Україні, збираючи пожертви на цей дрон. Подібні акції вже проводилися, наприклад, у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.