На Донбасі загинув російський посадовець Алтайського краю. Він потрапив під обстріл

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У окупованій Донецькій області загинув заступник очільника громадської палати Алтайського краю євген новіков.

Його смерть підтверджують російські ТАСС і «Тайга.инфо».

Російський посадовець загинув під час обстрілу в районі Шахтарська під час поїздки до окупаційних військ, яким він віз допомогу. За даними російських волонтерів, він потрапив під ракетний обстріл 10 липня і відтоді вважався зниклим безвісти, але тепер його впізнали серед загиблих.

До окупантів новіков їхав від організації «Наследие». Разом із ним під обстріл потрапили шість представників цієї організації і ще декілька росіян. Двоє з них госпіталізовані, а четверо — зникли безвісти, ймовірно, загинули.