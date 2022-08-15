Рада спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада підтримала спрощення процедури примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнного стану. Відповідний законопроєкт (№ 7605) у цілому підтримали 278 народних депутатів.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Цей закон, зокрема, дозволить пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі.

«В період дефіциту важкого озброєння і боєприпасів, поряд з отриманням необхідного від наших союзників, дозволить налагодити власний механізм забезпечення наших Збройних сил необхідним озброєнням та амуніцією», — уточнюється в пояснювальній записці.

Зміни до закону встановлюють, що примусове відчуження або вилучення обладнання, яке використовується для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу та існує ризик переривання його функціонування, відбувається на підставі рішення РНБО.

Право державної власності на таке обладнання виникає з дня, коли набуде чинності зазначене рішення РНБО, а також надає Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повноваження для управління активами.