Поліція встановила ще вісьмох мародерів з «елітного підрозділу» росгвардії. Їм оголосили підозри
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Правоохоронці встановили особи ще вісьмох російських військових-мародерів з так званого «елітного підрозділу» росгвардії (військова частина № 6720), заснованого і прямо підпорядкованого президенту рф.
Про це повідомляє Нацполіція.
Згадані росіяни брали участь у тимчасовій окупації Бучанської громади Київської області, де з 24 лютого по 31 березня вони грабували населення. Ці вісім військових розграбували домівки українців і вивезли на територію білорусі одяг, техніку, особисті речі і навіть спідню білизну. Награбоване росіяни переправили до росії своїм родичам. Послуги окупантам надавало поштове відділення міста Мозир.
Зазначеним особам оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що їм загрожує увʼязнення на термін до 12 років.
- 2 червня правоохоронці оголосили підозри десятьом військовим цього ж підрозділу за аналогічний злочин. Усі вони потрапили на камери спостереження поштового відділення, з якого відправляли награбоване. Ці росіяни вже оголошені у міжнародний розшук.