Поліція встановила ще вісьмох мародерів з «елітного підрозділу» росгвардії. Їм оголосили підозри

Новини

Правоохоронці встановили особи ще вісьмох російських військових-мародерів з так званого «елітного підрозділу» росгвардії (військова частина № 6720), заснованого і прямо підпорядкованого президенту рф.

Про це повідомляє Нацполіція.

Згадані росіяни брали участь у тимчасовій окупації Бучанської громади Київської області, де з 24 лютого по 31 березня вони грабували населення. Ці вісім військових розграбували домівки українців і вивезли на територію білорусі одяг, техніку, особисті речі і навіть спідню білизну. Награбоване росіяни переправили до росії своїм родичам. Послуги окупантам надавало поштове відділення міста Мозир.

Зазначеним особам оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що їм загрожує увʼязнення на термін до 12 років.