У Києві викрили двох кримінальних авторитетів з росії, які намагалися вступити до добробатів

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СБУ

Служба безпеки України затримала ву Києві двох російських кримінальників, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів столиці.

Про це СБУ повідомила 15 серпня.

Один із затриманих виявився громадянином рф, який був у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим йому було заборонено в’їзд до нашої держави.

Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство.

На території країни вони обидва перебували нелегально, обох вже видворили.