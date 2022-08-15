У Норвегії приспали моржа Фрею, яка любила валятись у човнах і була місцевою зіркою

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@Independent_ie / Twitter

У Норвегії з міркувань безпеки населення приспали моржа Фрею, що стала популярною памʼяткою в затоці Осло-фіорд. Про це повідомляє BBC.

Операцію з евтаназії провели «гуманно», тіло доставили для подальшого вивчення ветеринарам.

Морж на прізвисько Фрея прославилася тим, що вилазила на човни, щоб позасмагати й інколи топила судна. Людей попереджали, щоб не підходили надто близько до тварини, але вони це ігнорували. Наприклад, Фрея якось загнала жінку у воду. Минулого тижня Міністерство рибальства Норвегії опублікувало фотографію великої групи людей, у тому числі дітей, які стоять на відстані дотику до тварини.

Генеральний директор рибного господарства Франк Бакке-Йєнсен заявив, що рішення приспати тварину було засноване «на спільній оцінці загрози безпеці людини, що зберігається».

«Спостереження минулого тижня показали, що громадськість проігнорувала рекомендацію триматися на безпечній відстані від моржа. Таким чином, Управління дійшло висновку, що ймовірність потенційної шкоди для людей висока, а добробут тварин перебуває під загрозою», — заявив чиновник.

Розглядалися й інші варіанти, зокрема переміщення Фрей з фіорду, але їх відкинули з міркувань про добрий стан моржів.

Зазвичай моржі не нападають на людей, але таке траплялося. Так, у 2016 році в китайському парку дикої природи морж убив туриста та наглядача зоопарку: турист робив селфі з твариною, коли та його схопила і потягла під воду, доглядач, який кинувся допомагати, також пішов під воду.