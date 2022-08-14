Партизани підірвали залізничний міст біля Мелітополя. Окупанти не зможуть перекидати техніку з Криму

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Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що партизани пошкодили залізничний міст на південний захід від міста, чим закрили шлях для російських військових ешелонів із Криму.

За його словами, тепер окупанти не зможуть перекидати військову техніку з окупованого півострова. Федоров наголосив, що загарбники не в змозі відновити міст вже другу добу поспіль.

«Більше того, від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли. Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога», — написав Федоров.