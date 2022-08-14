На початку наступного тижня в Україні очікується спекотна погода з невеликими дощами

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Funk Dooby / Flickr

Початок наступного тижня в Україні ознаменується спекотною погодою, подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє сайт Укргідрометцентра.

У понеділок в Україні місцями короткочасні дощі, грози, у східних областях вдень без опадів. Температура на заході, півночі та в центрі, а також в Одеській та Миколаївській областях вночі +15...+20 °С, удень +25...+30 °С; на решті території країни вночі +18..+23 °С, удень +31...+36 °С.

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Уночі без опадів, удень очікується короткочасний дощ. Температура вночі +18...+20 °С, удень +26...+28 °С.

У вівторок, 16 серпня, очікуються схожі погодні умови, можливий дощ із грозами. Температура вночі +15...+20 °С, на сході до +25 °С; удень +23..+28 °С, у південних областях +27...+32 °С, у східних +33...+38 °С. У Києві у вівторок очікується дощ із грозою. Температура вночі +18...+20 °С, удень +25...+27 °С.