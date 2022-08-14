Уряд Польщі оголосив винагороду в мільйон злотих за інформацію про причини масштабного забруднення річки Одер

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Уряд Польщі оголосив винагороду в мільйон злотих (€215 тисяч) за інформацію про причини масштабного забруднення річки Одер, яка протікає від Німеччини через Чехію до Польщі.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Забруднення виявили на кордоні з Німеччиною, воно призвело до масового вимирання риби. За даними польських чиновників, з Одера вже дістали десять тонн мертвої риби. «Разом із міністром внутрішніх справ і поліцією ми погодили, що буде визначена спеціальна нагорода, щоб можна було якнайшвидше встановити, хто і коли став винуватцем такого злочину щодо навколишнього середовища», — наголосив премʼєр-міністр країни Матеуш Моравецький. Польща також планує звернутися з цього питання до Німеччини.

При цьому співробітники лабораторії, яка відповідає за перевірку якості води в Одері, виявили у пробах високий вміст ртуті, пише Deutsche Welle.

Зазначається, що забруднення Одера, імовірно, вплине на морське життя аж до Балтійського моря. Міністерство довкілля німецької землі Мекленбург-Передня Померанія (Німеччина) закликало жителів утриматися від лову риби в річці та використання води з неї в будь-яких цілях. Мер східнонімецького міста Шведт у федеральній землі Бранденбурґ Аннекатрін Гоппе назвала загибель тисяч риб екологічною катастрофою небувалих масштабів, наслідки якої можуть відчуватися роками. У суботу вранці працівників служби надзвичайних ситуацій Німеччини направили для збору мертвої риби.