У Франції екоактивісти залили бетоном лунки для гольфу

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У Франції, неподалік міста Тулуза кліматичні активісти заповнили лунки на полях для гольфу цементом — на знак протесту проти звільнення полів для гольфу від заборони на воду. Протест повʼязаний із сильною посухою у країні.

Про це повідомляє BBC.

Представники гольф-клубів кажуть, що за три дні без води рослинність загине. «Поле для гольфу без трави — як ковзанка без льоду», — сказав Жерар Ружье з Французької федерації гольфу.

У петиції активісти заявили, що виняток для полів для гольфу показав, що «економічне божевілля важливіше за екологічний розум». У той час, як жителі найбільш постраждалих муніципалітетів не можуть поливати свої сади або мити машини, поля для гольфу уникли загальнонаціональних обмежень. Деякі обмеження для них все ж є, але вони не критичні — поливати поля треба вночі та використовувати для цього трохи понад 30% від звичайного обсягу води. Заборони на воду для полів для гольфу встановлюють на національному рівні, але їх дотримання залишається на розсуд регіональної влади. Поки тільки одна область — Іль-е-Віллен — заборонила поливати поля для гольфу.

На двох третинах території Франції оголосили кризу, кількість опадів скоротилася приблизно на 85%.