Армія рф за добу втратила 200 військових та сім танків

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Стас Козлюк / «Бабель»

Російська армія за минулу добу втратила сім танків та близько 200 військових. Загальні втратити в живій силі становлять 43 400 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму Facebook.

Крім танків та піхоти, українські військові за добу знищили сім бойових броньованих машин та три артилерійські системи. Також було знищено 15 одиниць автомобільної техніки.

Водночас сили ППО збили дві крилаті ракети і один безпілотник.