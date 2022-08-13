ЗСУ знову вдарили по греблі Каховської ГЕС та унеможливили проїзд нею
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові знову завдали удару по дамбі Каховської ГЕС. Після удару пересуватися нею неможливо.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням», — зазначили там.
Українські військові розповіли, що росіяни протягом доби намагалися штурмувати села Андріївка, Широке та Олександрівка, але без успіху.
Від українських ударів загинули 46 росіян, а також було знищено 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.