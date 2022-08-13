ЗСУ знову вдарили по греблі Каховської ГЕС та унеможливили проїзд нею

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Українські військові знову завдали удару по дамбі Каховської ГЕС. Після удару пересуватися нею неможливо.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням», — зазначили там.

Українські військові розповіли, що росіяни протягом доби намагалися штурмувати села Андріївка, Широке та Олександрівка, але без успіху.

Від українських ударів загинули 46 росіян, а також було знищено 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.