Bloomberg: Війна проти України відкинула російську економіку на 4 роки назад за один квартал

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Війна проти України відкинула російську економіку на чотири роки назад протягом першого кварталу після повномасштабного вторгнення. Падіння відбувається менш різко, ніж передбачалося спочатку, але росія все одно перебуває на шляху одного з найтриваліших спадів за всю свою історію.

Про це пише Bloomberg.

Економіка росії, яка демонструвала ознаки зростання на початку 2022 року, у другому кварталі різко занепала. Дані, опубліковані 12 серпня, показали, що валовий внутрішній продукт рф уперше за рік знизився на 4% у річному вимірі.

За даними Bloomberg Economics, враховуючи втрачений обсяг виробництва, ВВП росії зараз приблизно дорівнює показнику 2018 року.

Санкції, які запровадили проти росії через війну в Україні, обмежили торгівлю та паралізували такі галузі, як автомобілебудування, а споживчі витрати припинилися.

Банк росії прогнозує, що ВВП скоротиться на 7% у цьому кварталі та, можливо, ще більше в останні три місяці року.

Ризики для економіки росії є і в поставках енергоресурсів. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, щомісячне зниження видобутку нафти почнеться вже в серпні, а до початку наступного року видобуток сирої продукції в росії скоротиться приблизно на 20%.