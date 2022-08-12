Російські війська вдарили по Краматорську: загинули щонайменше двоє людей, ще 13 — поранені
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- Анна Холоднова
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Павло Кириленко / Facebook
Через російський обстріл Краматорська 12 серпня загинули щонайменше двоє людей. Ще 13 мирних жителів отримали поранення.
Про це повідомляють у Краматорській міській раді.
Російські снаряди пошкодили щонайменше 20 будинків, у приватному секторі зайнялася пожежа.
У Донецькій ОВА показали відео з місця подій.
На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюють.