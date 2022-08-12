Російські війська вдарили по Краматорську: загинули щонайменше двоє людей, ще 13 — поранені

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Павло Кириленко / Facebook

Через російський обстріл Краматорська 12 серпня загинули щонайменше двоє людей. Ще 13 мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляють у Краматорській міській раді.

Російські снаряди пошкодили щонайменше 20 будинків, у приватному секторі зайнялася пожежа.

У Донецькій ОВА показали відео з місця подій.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюють.