У Чорногорії чоловік після сімейної сварки влаштував хаотичну стрілянину на вулиці. Загинули 11 людей

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У чорногорському місті Цетинє чоловік влаштував хаотичну стрілянину на вулиці. Загинули 11 людей, серед яких і сам стрілець.

Про це пишуть місцеві видання Vestije та RTV Cetinje.

За даними ЗМІ, стрілянину чоловік розпочав після сімейної сварки. Сам він загинув, однак наразі невідомо, чи його ліквідувала поліція, чи він застрелився.

Також відомо, що серед загиблих є неповнолітні. Кілька людей, зокрема один поліцейський, отримали поранення.

Місцеві медіа дізналися, що поранених у лікарні планує відвідати премʼєр-міністр країни Дрітан Абазовіч. Наразі офіційні представники влади не публікували заяви щодо стрілянини в Цетинє.

Місто Цетинє вважається однією зі столиць країни разом із Подгоріцею. У Цетинє розташована резиденція президента, Міністерство культури та резиденція митрополита Чорногорського.