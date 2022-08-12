Радник голови ОП Подоляк: Україна зараз має діалог з росією лише з гуманітарних питань

Новини

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтервʼю «Бабелю», що наразі між Україною та росією переговори відбуваються лише з гуманітарних питань.

«Немає діалогів із військово-політичних питань. Навіть із зернових питань прямих переговорів не було, були діалоги через посередників», — пояснив Подоляк. Радник голови ОП заявив, що наразі прямі переговори з росією неможливі.

Також Подоляк заявив, що Україна вимагає від президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Мауерса почати «виконувати свої функції» і пояснити росії, що «суд» над військовополоненими є порушенням Женевської конвенції. «Над цим ми працюємо. Президент щодня заслуховує звіти про те, що відбувається з нашими військовополоненими», — додав він.