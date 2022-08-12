У США невідомий напав на письменника Салмана Рушді. В Ірані за його вбивство пропонують винагороду понад $3 мільйони

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Associated Press

У США невідомий чоловік напав на письменника Салмана Рушді, коли той читав лекцію в освітньому центрі Чаутоква.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами журналіста агентства, невідомий чоловік увірвався на сцену освітнього центру і почав бити Рушді кулаками або ножем, після чого 75-річний письменник впав на підлогу. Нападника знешкодили.

Після інциденту слухачів лекції евакуювали.

У 1988 році в Ірані заборонили книгу Салмана Рушді «Сатанинські вірші». Багато хто з мусульман вважає її богохульством. У 1989 році тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав указ, у якому закликав до смерті Рушді. В Ірані за вбивство письменника пропонують винагороду — $3,3 мільйона.

Уряд Ірану вже давно дистанціювався від указу Хомейні, але в суспільстві збереглися настрої проти Рушді. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив винагороду за вбивство Рушді з $2,8 мільйона до $3,3 мільйона.

Тоді Рушді відкинув цю загрозу, заявивши, що «немає жодних доказів», що люди зацікавлені у ​​винагороді. Письменник опублікував мемуари «Джозеф Антон», у яких розповідає про іранський указ. Назва книги походить від псевдоніма, який Рушді використовував, коли переховувався.