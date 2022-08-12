СБУ ідентифікувала наближеного до кадирова командира загону, який катував підлітка під час окупації Київської області.

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СБУ ідентифікувала «приятеля» рамзана кадирова, який катував підлітка під час окупації Київської області. Це командир мобільного загону особливого призначення росгвардії в чеченській республіці «ахмат» — бісаєв анзор саладієвич. Він входив до найближчого оточення кадирова.

Про це повідомляють СБУ і Офіс генпрокурора.

За даними слідства, бісаєв під час окупації селища Бабинці Бучанського району допитував неповнолітнього хлопця в його ж будинку. Погрожуючи зброєю, він вимагав розповісти йому про розташування ЗСУ. Хлопець нічого йому не говорив, після чого бісаєв вивів його на двір і віддав співслужбовцям.

На дворі хлопцеві приставили до горла ніж і продовжували погрожувати вогнепальною зброєю. Згодом хлопця посадили в бронеавтомобіль — там допити продовжились.

Правоохоронці не повідомляють подальшу долю хлопця. Командиру формування заочно повідомили про підозру у взятті в заручники та застосуванні тортур до цивільного населення (ч. 1 ст. 438 КК).