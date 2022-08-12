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В Україну прибули додаткові реактивні системи М270 — аналоги американських HIMARS

Автор:
Костя Андрейковець
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В Україну прибули нові додаткові реактивні системи залпового вогню М270, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! Більше «подарунків» надійде незабаром», — написав він у Twitter.