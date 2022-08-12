В Україну прибули додаткові реактивні системи М270 — аналоги американських HIMARS
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- Костя Андрейковець
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В Україну прибули нові додаткові реактивні системи залпового вогню М270, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
«Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! Більше «подарунків» надійде незабаром», — написав він у Twitter.
- 10 серпня в Данії, де проходила конференція «Копенгаген-Україна-2022» за участю 26 країн, голова Міноборони Британії Бен Воллес пообіцяв Україні три додаткові РСЗВ M270. Перша партія цих ракетних систем прибула до України 15 липня.
- M270 MLRS — це американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought. Вона є гусеничним аналогом HIMARS, але має дві пускові коробки на 12 снарядів замість шести. Дальність дії M270 — 80 кілометрів.