Російські військові літаки втретє за тиждень вторглися в зону ППО Аляски
- Автор:
- Костя Андрейковець
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NATO Allied Air Command / Facebook
Російські військові літаки спостереження третій раз за цей тиждень вторглися в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.
Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.
Перші два інциденти сталися 10 та 11 серпня. Коли відбулося третє порушення, NORAD не повідомляє. Вказано, що російські літаки супроводжували сили ППО.
У командуванні зазначили, що не розглядають інциденти як загрозу.