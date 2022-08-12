Російські військові літаки втретє за тиждень вторглися в зону ППО Аляски

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NATO Allied Air Command / Facebook

Російські військові літаки спостереження третій раз за цей тиждень вторглися в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Перші два інциденти сталися 10 та 11 серпня. Коли відбулося третє порушення, NORAD не повідомляє. Вказано, що російські літаки супроводжували сили ППО.

У командуванні зазначили, що не розглядають інциденти як загрозу.