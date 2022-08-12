У журналіста Віталія Портникова вдома знайшли прослушку. СБУ відкрила справу

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Віталій Портников / Facebook

У Львові, вдома в журналіста Віталія Портникова знайшли пристрій для прослуховування. Служба безпеки України зареєструвала провадження і призначила експертизи.

Про це СБУ повідомила 12 серпня.

Так, експертизи мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи можна його використовувати для прослуховування. Справу відкрили за частиною 1 статті 359 КК України — незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Про прослушку в Портникова 11 серпня повідомив народний депутат партії «Європейська солідарність» Микола Княжицький та засновник телеканалу «Еспресо», де Портников веде програми.