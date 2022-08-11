Україна відновила транзит російської нафти до Словаччини й Угорщини через нафтопровід «Дружба»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Побединський Віктор / УНІАН
Україна відновила транзит російської нафти своєю територією через нафтопровід «Дружба» до Словаччини й Угорщини. Ці країни сплатили за росію кошти за транзит.
Про це пише пресслужба «Нафтогазу».
«10 серпня 2022 року АТ «Укртранснафта» отримала платіж за послуги з транспортування від угорської нафтової компанії MOL і о 16:30 за київським часом, після надходження коштів на рахунок відновила транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу», — зазначили там.
У компанії повідомили, що поки не мають інформації про оплату транзиту від Чехії. Російська компанія «Транснефть» теж не повідомляла, хто сплатить за транзит нафти.
- «Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, його збудували, щоб транспортувати нафту з росії у країни Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу проходить від росії до білорусі, де розгалужується на дві гілки: північну (білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Чехія, Словаччина й Угорщина).
- Напередодні «Транснефть» заявила, що постачання нафти транзитом через Україну нафтопроводом «Дружба» зупинено з 4 серпня. Росіяни казали, що через санкції не змогли оплатити транзит. Зупинка зачепила такі країни, як Угорщина, Словаччина та Чехія. Згодом угорська компанія MOL заявила, що взяла на себе плату за транзит за користування українською ділянкою трубопроводу. Таким чином Словаччина та Угорщина продовжать отримувати нафту.