Україна відновила транзит російської нафти до Словаччини й Угорщини через нафтопровід «Дружба»

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Побединський Віктор / УНІАН

Україна відновила транзит російської нафти своєю територією через нафтопровід «Дружба» до Словаччини й Угорщини. Ці країни сплатили за росію кошти за транзит.

Про це пише пресслужба «Нафтогазу».

«10 серпня 2022 року АТ «Укртранснафта» отримала платіж за послуги з транспортування від угорської нафтової компанії MOL і о 16:30 за київським часом, після надходження коштів на рахунок відновила транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу», — зазначили там.

У компанії повідомили, що поки не мають інформації про оплату транзиту від Чехії. Російська компанія «Транснефть» теж не повідомляла, хто сплатить за транзит нафти.