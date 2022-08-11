Yle: Фінляндія заблокувала три десятки приватних рейсів росіян

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William Hook / Unsplash

Агентство транспорту та звʼязку Traficom не пропустило до повітряного простору Фінляндії близько тридцяти приватних рейсів громадян росії. Хто саме був на борту літаків — невідомо.

Про це повідомляє Yle.

Санкції Європейського Союзу забороняють російським авіаперевізникам використовувати аеропорти та повітряний простір ЄС. Під заборону потрапляють рейси з російським оператором, російським власником або замовником.

Агентство транспорту та звʼязку може рекомендувати скасувати переліт організації, яка запитує дозвіл на нього. Зазвичай проблемний рейс скасовують добровільно. А в разі відмови справу передають до Міністерства закордонних справ, яке відповідає за дотримання санкцій. МЗС має право заборонити такий переліт.

Владі буває важко визначити рейси, які мають бути заборонені, оскільки власники літаків ховаються за анонімними компаніями з офшорних зон.

Агенство Traficom не повідомило журналістам, чиї саме рейси не відбулися.