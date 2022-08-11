У Німеччині судять колишнього військового, який може бути російським шпигуном

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У Німеччині судять колишнього офіцера резервних сил. Його звинувачують у шпигунстві на користь росії.

Про це пише Reuters.

За даними прокуратури, підозрюваний на імʼя Ральф, чиє прізвище не називають через німецькі закони про конфіденційність, надавав російським агентам «численні документи та інформацію» про німецьку армію із жовтня 2014 року до березня 2020-го. У той час він був заступником командира загону.

«Ми вважаємо, що обвинувачений контактував із російською розвідувальною службою гру через кількох осіб, зокрема в російському посольстві в Берліні», — заявив федеральний прокурор Герд Кайзер.

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила колишнього офіцера у розголошенні російським агентам інформації про «Північний потік — 2», а також у тому, що він інформував росіян про резервні сили Німеччини та цивільну оборону. У прокуратурі стверджують, що завдяки підозрюваному російські спецслужби дізналися особисті та контактні дані високопоставлених військових офіцерів і менеджерів відомих компаній.

За даними обвинувачення, підсудний допомагав своїм російським кураторам зрозуміти оборонну політику США та її партнерів по НАТО.

«Ми не змогли знайти доказів, що йому платили за це [надання інформації]. Просто впало в очі те, що він неодноразово отримував запрошення на офіційні російські заходи», — зазначив прокурор.

Ані підсудний, ані його адвокат не прокоментували перебіг справи.